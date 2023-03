L'Inter è stata estratta prima del Benfica, ma giocherà l'andata in trasferta: il motivo (Di venerdì 17 marzo 2023) Superati gli spauracchi Real Madrid e Chelsea, estratte nel primo accoppiamento dei quarti di finale di Champions League, la terza pallina sorteggiata da Hamit Altintop è stata quella dell'Inter. Poi, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Superati gli spauracchi Real Madrid e Chelsea, estratte nel primo accoppiamento dei quarti di finale di Champions League, la terza pallina sorteggiata da Hamit Altintop èquella dell'. Poi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Capello: 'L'Inter ha giocato da squadra, ha sofferto da squadra. I pali? I pali contano solo se la palla va dentro… - FBiasin : Buonanotte #Inter, sei stata bravissima. Questo passaggio del turno è dedicato soprattutto alle centinaia di tifos… - marifcinter : #Conceicao: 'L'Inter è stata superiore solo per 10 minuti in tutte e due le partite, quando siamo rimasti in 10. No… - OdeonZ__ : L'Inter è stata estratta prima del Benfica, ma giocherà l'andata in trasferta: il motivo - Squarcione75 : Pescato il Milan, con cui ce la possiamo giocare, in caso di passaggio in semifinale è già deciso che è la vincente… -