Lino Banfi, il triste annuncio dopo la morte della moglie (Di venerdì 17 marzo 2023) Personaggi Tv. Lino Banfi moglie. Lo scorso 22 febbraio è venuta a mancare Lucia Lagrasta in Zagaria, moglie del celebre attore Lino Banfi. La donna era da tempo malata di Alzheimer. La scomparsa ha provocato un profondo dolore, soprattutto nella famiglia del famoso attore. A distanza di circa un mese dalla morte della moglie, Lino Banfi si lascia andare ad un triste annuncio. (Continua…) Leggi anche: "Verissimo", Lino Banfi in lacrime parla della moglie: "Voglio morire al suo fianco" Leggi anche: Lino Banfi parla di sua moglie Lucia, un amore ...

