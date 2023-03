L’influencer che aveva speso 30mila euro in 4 giorni mostra la sua nuova auto: “L’hai pagata con i soldi di OnlyFans” (Di venerdì 17 marzo 2023) L’influencer Giulia Ottorini attaccata sui social per la sua auto di lusso Giulia Ottorini, L’influencer che solamente pochi giorni fa aveva rivelato di aver speso 30mila euro in 4 giorni, ha mostrato la sua nuova auto di lusso sui social venendo attaccata da alcuni follower. “La mia prima macchina comprata senza l’aiuto di nessuno, ringrazio mamma e papà per avermi comprato la prima permettendomi di diventare indipendente, non vi ringrazierò mai abbastanza” ha scritto sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Ottorini (@giuliaaottorini) La giovane, nota anche per essere la fidanzata del trapper ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023)Giulia Ottorini attaccata sui social per la suadi lusso Giulia Ottorini,che solamente pochifarivelato di averin 4, hato la suadi lusso sui social venendo attaccata da alcuni follower. “La mia prima macchina comprata senza l’aiuto di nessuno, ringrazio mamma e papà per avermi comprato la prima permettendomi di diventare indipendente, non vi ringrazierò mai abbastanza” ha scritto sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Ottorini (@giuliaaottorini) La giovane, nota anche per essere la fidanzata del trapper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cosdam03 : Posso dire che sto godendo per gli influencer che hanno perso l’audio di tutti i reel che hanno fatto? - elisapavan78 : @martacagnola @mafedebaggis è un problema complesso, ma le persone vedono solo l'impatto finale che l'evento ha su… - occhio_notizie : L'influencer si è sottoposta al cosiddetto 'rito dell'olio' che, secondo una credenza popolare napoletana, serve a… - obonaventura : @alesallusti Non capisco bene a cosa ti riferisci quando parli di sinistra in questi termini da voltastomaco . Ma t… - miparevastrano : -