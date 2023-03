L'impegno del Gruppo Cap per sensibilizzare istituzioni e cittadini sull'uso sostenibile dell'acqua (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Una serie di iniziative per promuovere una nuova cultura dell'acqua, per approfondire strategie e azioni efficaci legate all'utilizzo sostenibile di una risorsa a rischio alla luce del cambiamento climatico in atto e dell'emergenza siccità. In occasione della Giornata Mondiale dell'acqua del 22 marzo, Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, propone una serie di iniziative per sensibilizzare sull'importanza della risorsa idrica. Il 20 marzo si parte con la premiazione del concorso 'I Giovani e le Scienze' di Fast, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Una serie di iniziative per promuovere una nuova cultura, per approfondire strategie e azioni efficaci legate all'utilizzodi una risorsa a rischio alla luce del cambiamento climatico in atto e'emergenza siccità. In occasionea Giornata Mondialedel 22 marzo,Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integratoa Città metropolitana di Milano, propone una serie di iniziative per'importanzaa risorsa idrica. Il 20 marzo si parte con la premiazione del concorso 'I Giovani e le Scienze' di Fast, Federazionee Associazioni Scientifiche e Tecniche, che ...

