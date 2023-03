L’immigrazione è un problema europeo, servono risposte europee (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La tragedia del naufragio di Cutro è una ferita che resta aperta. Con la contabilità delle vittime che si aggiorna ancora e tutte le polemiche che continua a trascinare con sé. Il tema dei migranti è però più largo investe da vicino i rapporti tra l’Italia e l’Europa. La posizione italiana è stata più volte espressa dal premier Giorgia Meloni, con la richiesta di un impegno diverso che inizia a trovare le prime risposte concrete. “SulL’immigrazione, io penso che sia sotto gli occhi di qualsiasi persona intellettualmente onesta come le conclusioni del Consiglio europeo segnino, nella vicenda dell’Unione Europea, un totale cambio di paradigma, un totale cambio di approccio rispetto alla questione migratoria. Entrano, nelle conclusioni del Consiglio europeo, una serie di concetti che non era stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La tragedia del naufragio di Cutro è una ferita che resta aperta. Con la contabilità delle vittime che si aggiorna ancora e tutte le polemiche che continua a trascinare con sé. Il tema dei migranti è però più largo investe da vicino i rapporti tra l’Italia e l’Europa. La posizione italiana è stata più volte espressa dal premier Giorgia Meloni, con la richiesta di un impegno diverso che inizia a trovare le primeconcrete. “Sul, io penso che sia sotto gli occhi di qualsiasi persona intellettualmente onesta come le conclusioni del Consigliosegnino, nella vicenda dell’Unione Europea, un totale cambio di paradigma, un totale cambio di approccio rispetto alla questione migratoria. Entrano, nelle conclusioni del Consiglio, una serie di concetti che non era stato ...

