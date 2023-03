Limiti di velocità abbassati a Cerveteri, Bucchi: “Il Comune intervenga” (Di venerdì 17 marzo 2023) Cerveteri – “Città Metropolitana di Roma Capitale, anziché risolvere le deformazioni delle strade di competenza avviando i lavori di nuova pavimentazione necessaria già tempo, mette una toppa abbassando il limite di velocità da 70 – 90 km/h a 30 km/h”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Luigino Bucchi, consigliere per Fratelli d’Italia a Cerveteri. “Le due strade interessate nel Comune di Cerveteri – spiega Bucchi – sono due. La prima è via Doganale, dall’inizio km. O al km.3.66 e dal km. 5,400 al km 11, 233 fine tratto. La seconda è via Settevene Palo II dal km.0,500 al km. 14,30 e dal km. 16,500al km. 17,746 fine tratto”L’ ordinanza, la n’ 11 del 15/3/23 entrerà in vigore dalle ore 8 di martedi 21 marzo 2023. Atteso comunque a giorni il rifacimento ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– “Città Metropolitana di Roma Capitale, anziché risolvere le deformazioni delle strade di competenza avviando i lavori di nuova pavimentazione necessaria già tempo, mette una toppa abbassando il limite dida 70 – 90 km/h a 30 km/h”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Luigino, consigliere per Fratelli d’Italia a. “Le due strade interessate neldi– spiega– sono due. La prima è via Doganale, dall’inizio km. O al km.3.66 e dal km. 5,400 al km 11, 233 fine tratto. La seconda è via Settevene Palo II dal km.0,500 al km. 14,30 e dal km. 16,500al km. 17,746 fine tratto”L’ ordinanza, la n’ 11 del 15/3/23 entrerà in vigore dalle ore 8 di martedi 21 marzo 2023. Atteso comunque a giorni il rifacimento ...

