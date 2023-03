Liga | Athletic Bilbao show | 3-1 al Valladolid

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liga LIVE: Valladolid-Athletic Bilbao: La 26esima giornata della Liga in Spagna si apre con Valladolid-Athletic Bil… - infobetting : Valladolid-Athletic Bilbao (venerdì 17 marzo 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata numero 26… - Deepnightpress : Pronostico Valladolid vs Athletic Club Spain La Liga 17-03-23 Tips e Formazioni #RealValladolidAthletic #LaLiga… - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Stagione clamorosa di #terStegen, che con le sue parate sta mettendo un marchio #indelebile su questa #Liga. Nel 2022/23 è… - ETGazzetta : Il Barcellona soffre, ma vince in casa dell'Athletic. Raphinha-gol e Real di nuovo a -9 -

Commenta per primo La 26esima giornata dellain Spagna si apre con Valladolid -Bilbao . I padroni di casa con una vittoria e un pareggio nelle ultime due si sono tirati fuori dalla caldissima corsa per non retrocedere con l'ultimo ...Stesso orario del campionato francese in Premier League con Nottingham - Newscastle e incon Valladolid -Bilbao mentre inPortugal si gioca alle 21.15 la partita Santa Clara - Rio ...... dentro anche Bryan Gil del Siviglia e Joselu dell'Espanyol, pichichi nazionale della. ... Difensori Gayá (Valencia), Balde (Barcellona), Laporte (Manchester City), Iñigo Martinez (Bilbao), ...

Liga - Athletic Club-Barcellona 0-1: il gol di Raphinha regala i tre punti alla squadra blaugrana Eurosport IT

La 26esima giornata della Liga in Spagna si apre con Valladolid-Athletic Bilbao. I padroni di casa con una vittoria e un pareggio nelle ultime due si sono tirati fuori dalla caldissima corsa per non ...Anche la Liga spagnola anticipa al venerdì con la sfida alle ore 21 tra Valladolid e Atheltic Bilbao, con il fattore campo che sembra non contare nulla nelle quote pronostici di Quigioco.