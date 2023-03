Libia | uranio trafugato dai ribelli del Ciad

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha denunciato la scomparsa di 2,5 tonnellate dida un sito della, il generale Haftar ha affermato che l’è stato ritrovato e che era statodadelè statodaidelL’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)

Adesso la regione meridionale dellaresta una terra di nessuno, contesa tra le fazioni in lotta per il potere a Tripoli. Abbonati per leggere anche Leggi anche Video del duello sul Mar Nero, le ...A trafugare solo per pochi chilometri l'brevemente scomparso insarebbero stati ribelli ciadiani che poi l'hanno abbandonato dopo aver compreso la pericolosità della refurtiva per loro inutile. I miliziani hanno approfittato ...La scorta diera stata accumulata da Gheddafi per il suo programma atomico negli anni Ottanta. Dal 2003 è stata sottoposta ai controlli delle Nazioni Unite. Dopo la rivoluzione del 2011 però ...

Libia, esercito di Haftar: "Ritrovato l'uranio scomparso" TGCOM

