"L'hanno trovato morto lì dentro". Terribile scoperta in casa su Raffaele: era sparito da mesi (Di venerdì 17 marzo 2023) Una tragedia ha sconvolto nelle scorse ore una città intera. Raffaele Lioce è stato trovato morto, a tre mesi dalla sua scomparsa. Nessuno riusciva più a rintracciarlo e allora erano state avvisate le forze dell'ordine, che avevano avviato le indagini. Erano stati i vicini di casa della vittima a lanciare l'allarme e nella giornata di venerdì 17 marzo c'è stato l'epilogo peggiore. Inizialmente si pensava che lui avesse abbandonato l'appartamento, invece la scoperta più agghiacciante è emersa davanti agli occhi di tutti. Il povero Raffaele Lioce è morto all'interno della sua abitazione, che era stata presa da assalto anche dai topi. Del caso riguardante la sua sparizione se n'era occupato anche il noto programma Rai Chi l'ha visto?.

