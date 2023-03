L’ex Suor Cristina ha trovato la direzione della felicità (Di venerdì 17 marzo 2023) . E’ uscito il 17 marzo “La felicità è una direzione”, il primo nuovo brano di Cristina Scuccia, la vincitrice di “The Voice of Italy” 2014, che da poco ha intrapreso un nuovo percorso dopo aver lasciato la vita consacrata, continuando però a pensare alla musica. “A un certo punto del mio cammino scorgevo solo un bivio: dentro o fuori” scrive L’ex Suora sulla sua pagina Instagram. “Oggi, con l’aiuto di tante persone, ho imparato a visualizzare una direzione tutta da scoprire, ricca di colori e di meravigliosi suoni. È stupendo tornare in studio!” racconta ancora Scuccia che, secondo i rumors, è in partenza per l’Honduras per diventare una nuova concorrente del reality di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, al via il 17 aprile (qualcosa di più dettagliato verrà fuori dall’ospitata a ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 marzo 2023) . E’ uscito il 17 marzo “Laè una”, il primo nuovo brano diScuccia, la vincitrice di “The Voice of Italy” 2014, che da poco ha intrapreso un nuovo percorso dopo aver lasciato la vita consacrata, continuando però a pensare alla musica. “A un certo punto del mio cammino scorgevo solo un bivio: dentro o fuori” scrivea sulla sua pagina Instagram. “Oggi, con l’aiuto di tante persone, ho imparato a visualizzare unatutta da scoprire, ricca di colori e di meravigliosi suoni. È stupendo tornare in studio!” racconta ancora Scuccia che, secondo i rumors, è in partenza per l’Honduras per diventare una nuova concorrente del reality di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, al via il 17 aprile (qualcosa di più dettagliato verrà fuori dall’ospitata a ...

