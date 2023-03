L’ex Lazio Lucas Leiva ha problemi al cuore: l’annuncio dell’addio al calcio in lacrime | VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ex Lazio Lucas Leiva ha problemi al cuore: l’annuncio dell’addio al calcio in lacrime VIDEO L’ex centrocampista della Lazio Lucas Leiva non scenderà più in campo. Dopo gli esami di routine, sostenuto lo scorso dicembre, attraverso i quali gli era stata diagnosticata una patologia cardiaca, il calciatore era stato assente dagli allenamenti. A distanza di 4 mesi, L’ex centrocampista della Lazio ha deciso di convocare una conferenza stampa insieme al presidente del Gremio (sua nuova e ultima squadra) Alberto Guerra per annunciare ufficialmente il ritiro dal calcio giocato. De cortar o ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023)haalalincentrocampista dellanon scenderà più in campo. Dopo gli esami di routine, sostenuto lo scorso dicembre, attraverso i quali gli era stata diagnosticata una patologia cardiaca, il calciatore era stato assente dagli allenamenti. A distanza di 4 mesi,centrocampista dellaha deciso di convocare una conferenza stampa insieme al presidente del Gremio (sua nuova e ultima squadra) Alberto Guerra per annunciare ufficialmente il ritiro dalgiocato. De cortar o ...

