(Di venerdì 17 marzo 2023) Il bomber del, Robert, ha rilasciato una lunga intervista ad Eleven Sports Polonia dove ha parlato della sua prima stagione al club blaugrana. Il polacco si sente in una buona forma fisica e vuole dare il massimo per il suo club: «Sono in buona forma, ma so che le ultime settimane non sono state facili per me. Per molte ragioni diverse. Ma questo è il calcio e a volte arrivano questi momenti. Soprattutto perché come club e come squadra stiamo attraversando un percorso. Non tutto va sempre per il verso giusto. Sapevo venendo alche nella mia prima stagione non sarei stato in grado di pensare ai record che volevo battere». Ilin questa stagione: «Abbiamo una buona squadra. Può darsi che con uno o due cambi saremmo più forti. In questa stagione abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Lewandowski: «Tutti vogliono imitare il #Guardiola del #Barcellona, ma il City non gioca più così» Nell’intervist… - JacopoMatt : @cheetosalato @Moussolinho So che lewandowski ha (o aveva) un canale tiktok anche abbastanza cringe. Magari ha fatt… - dinobuzzi2 : RT @onestocalcio: Lewandowski ne fece 5 in 9 minuti uno più bello di un altro quindi haaland non è il primo.. Tutti gol nelle mischie in ar… - effe_is_dead : RT @onestocalcio: Lewandowski ne fece 5 in 9 minuti uno più bello di un altro quindi haaland non è il primo.. Tutti gol nelle mischie in ar… - Ris__20 : RT @onestocalcio: Lewandowski ne fece 5 in 9 minuti uno più bello di un altro quindi haaland non è il primo.. Tutti gol nelle mischie in ar… -

... troppo lungo pere rimessa dal fondo per il portiere 46' contrasto in area con Crescenzi che ... Michal; Difensori: 3. Helder Baldè; 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 18. Michele ...48' traversone in area di Delle Monache dalla sinistra, troppo lungo pere rimessa dal fondo ... A disp.:, Trasciani, Ferrini, Salvo, Mallamo, R. Marino, G. Marino, Napoletano, Grillo, ......Nel secondo ho sfruttato una respinta non perfetta del portiere e sono stato il più veloce di... Dei calciatori ancora in attività apprezzo tanto'. .c - entry > p" data - relocate data ...

Barcellona, Lewandowski: “Oggi il tiki-taka non funzionerebbe. Sul mio futuro…” ItaSportPress

Nota al margine, l'attuale attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski ha giocato proprio al Lech Poznan tra il 2008 e il 2010, segnando 32 gol e lanciandosi nel panorama Mondiale. Per quanto ...In un'intervista esclusiva a Martín Ainstein per 'Diarios de Biciclet' ripresa da ESPN, Robert Lewandowski, attaccante della Polonia e del Barcellona, ha avuto modo di parlare dell'attualità del ...