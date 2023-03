Levante: «Sui social c’è un’ossessione per il giudizio venduto come libertà di espressione» (Di venerdì 17 marzo 2023) Su Sette, settimanale del Corriere della Sera, un’intervista a Claudia Lagona, in arte Levante. Al Festival di Sanremo si è presentata con un look del tutto rinnovato: da bruna è diventata bionda. In un’altra intervista ha raccontato di aver avuto la depressione post partum e che il cambiamento è stato terapeutico. Il brano che ha portato al Festival parla di questo. «Quando l’ho scritta ero nel buio totale del post partum. Era come recitare una preghiera, non sapevo quando, come e se sarebbe mai stata esaudita. Cantarla all’Ariston è stata una grande emozione. Quelle parole sono diventate realtà. Sono un animale da palcoscenico, sento tantissimo il mio corpo e in quel momento ho avuto la sensazione di essermene riappropriata. La maternità ti cambia, è innegabile, tante donne, io per prima, temono di non tornare più ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) Su Sette, settimanale del Corriere della Sera, un’intervista a Claudia Lagona, in arte. Al Festival di Sanremo si è presentata con un look del tutto rinnovato: da bruna è diventata bionda. In un’altra intervista ha raccontato di aver avuto la depressione post partum e che il cambiamento è stato terapeutico. Il brano che ha portato al Festival parla di questo. «Quando l’ho scritta ero nel buio totale del post partum. Erarecitare una preghiera, non sapevo quando,e se sarebbe mai stata esaudita. Cantarla all’Ariston è stata una grande emozione. Quelle parole sono diventate realtà. Sono un animale da palcoscenico, sento tantissimo il mio corpo e in quel momento ho avuto la sensazione di essermene riappropriata. La maternità ti cambia, è innegabile, tante donne, io per prima, temono di non tornare più ...

