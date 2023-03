L’Europa affronta la dipendenza nel campo dei minerali strategici (Di venerdì 17 marzo 2023) Per garantire l’autonomia nella transizione ecologica ed energetica, la Commissione chiede ai 27 di estrarre “in casa” il 10 per cento delle materie necessarie entro il 2030 e limitare il ricorso a paesi terzi. Un sfida complessa. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Per garantire l’autonomia nella transizione ecologica ed energetica, la Commissione chiede ai 27 di estrarre “in casa” il 10 per cento delle materie necessarie entro il 2030 e limitare il ricorso a paesi terzi. Un sfida complessa. Leggi

