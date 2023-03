Lettera di Richiamo | si può contestare?

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 marzo 2023) Hai ricevuto unadie non sai cosa fare? In genere non dovrebbe essere un fulmine a ciel sereno, ma dovresti aver ricevuto prima verbalmente un ammonimento su qualcosa che è accaduto in ufficio. Ladiè infatti una formalità, la comunicazione per iscritto di qualche cosa che hai commesso durante il lavoro: dovresti informare un avvocato o un consulente del lavoro di tua fiducia per capire come comportarti. Ma, indipendentemente dal motivo della, è importante sapere come gestire la situazione in modo professionale. Cos’è unadi? Abbiamo detto poco sopra che unadiè un documento formale che viene inviato al dipendente per segnalare una violazione delle ...