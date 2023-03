Leiva dice addio al calcio giocato per problemi al cuore | il commovente post sui social

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lucasè costretto a ritirarsi. L'ex centrocampista di Liverpool e Lazio, che al termine della scorsa stagione aveva lasciato il club biancoceleste per tornare in Brasile al Gremio , ha ...

Lucasè costretto a ritirarsi. L'ex centrocampista di Liverpool e Lazio, che al termine della scorsa stagione aveva lasciato il club biancoceleste per tornare in Brasile al Gremio , ha annunciato il ...Commenta per primo Lucasbasta. Il centrocampista brasiliano ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a 36 anni, per un problema cardiaco. L'annunciato è arrivato poche ore fa, nel corso di una conferenza stampa a ......

