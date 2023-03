L’Eintracht non ha mai risolto il problema dei tifosi violenti, lo ha solo rimandato (La Faz) (Di venerdì 17 marzo 2023) La Faz analizza il difficile momento delL’Eintracht che dalle stelle è praticamente finito nelle stalle. Il quotidiano scrive che la squadra appena eliminata dal Napoli in Champions League ha peccato di presunzione e sta pagando la maledizione del successo. A peggiorare le cose sono i suoi sostenitori violenti, i contrasti interni alla dirigenza e un gioco che non affascina più. “Il favorito del calcio professionistico tedesco è diventato un bambino problematico”. E’ difficile credere che solo quattro mesi fa, scrive La Faz, il cielo sopra L’Eintracht Francoforte apparisse senza nuvole. “Poco prima dell’inizio della primavera, il nuovo favorito del calcio professionistico tedesco è diventato un bambino problematico. I tifosi in cerca di violenza hanno danneggiato la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) La Faz analizza il difficile momento delche dalle stelle è praticamente finito nelle stalle. Il quotidiano scrive che la squadra appena eliminata dal Napoli in Champions League ha peccato di presunzione e sta pagando la maledizione del successo. A peggiorare le cose sono i suoi sostenitori, i contrasti interni alla dirigenza e un gioco che non affascina più. “Il favorito del calcio professionistico tedesco è diventato un bambinotico”. E’ difficile credere chequattro mesi fa, scrive La Faz, il cielo sopraFrancoforte apparisse senza nuvole. “Poco prima dell’inizio della primavera, il nuovo favorito del calcio professionistico tedesco è diventato un bambinotico. Iin cerca di violenza hanno danneggiato la ...

