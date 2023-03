Legalizzata l’evasione fiscale Ecco la riforma delle destre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una nuova Irpef con tre aliquote. Iva azzerata per i beni di prima necessità. Stop alle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre. Ma soprattutto campo libero agli evasori. Il governo Meloni nella delega con cui si propone di rivoluzionare il fisco, approvata ieri dal Consiglio dei ministri assieme al decreto che fa resuscitare il Ponte di Messina, riesce a infilare quello che in Manovra non era riuscito a far passare. Ovvero depenalizza“di necessità” e ammorbidisce le sanzioni per il reato di dichiarazione infedele. Il governo Meloni nella delega con cui si propone di rivoluzionare il fisco riesce a infilare quello che in Manovra non era riuscito a far passare Insomma dopo aver già varato condoni e sanatorie ora Meloni e i suoi spalancano praterie a chi non ha alcuna intenzione di pagare le tasse. Lasi propone, a parole, di ...