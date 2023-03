Leclerc è già stufo Addio Ferrari | la voce che terremota la Formula 1

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ma chi l'ha detto che lanon è più in grado di stabilire record? Ieri pomeriggio è arrivato un primato perla Rossa di, ahimè negativo come negative sembrano essere tutte le vicende che riguardano Maranello e dintorni. Dopo il nefasto gran premio in Bahrain, dove il principino monegasco ha visto morire il motore della SF-23 e dove il suo compagno di squadra Sainz è scivolato al quarto posto a 48 secondi da Verstappen e dietro a Perez e Alonso, ecco una nuova mazzata.sarà costretto a partire dalle retrovie nel secondo gran premio del mondiale 2023 che si correrà domenica sul circuito di Jeddah. Una pista velocissima e, paradossalmente, sulla carta non sfavorevole alle Rosse perché poco propensa a deteriorare le gomme, vero tallone d'Achille del progetto tecnico della malnata SF-23. Il pilota numero 16 della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... egidio_gialdini : Gedda, giovedì 16 marzo 2023 Charles LECLERC è arrivato carico nel paddock di Gedda nonostante la consapevolezza di… - Ale81Just : @MrsMengoni @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Già fatto ?? - GiuliaFadda95 : Quando alla seconda gara ti hanno già cambiato la terza centralina @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari @F1 #ferrari… - Versacewoman_ : RT @charles_lefast: charles che si sveglia ogni mattina, apre twitter e vede la rivoluzione a Maranello, Lewis in GeS che si prova la sua t… - F1Daviderusso : Charles #Leclerc: 'Non è certo bello partire con una penalità già al secondo GP, ma quello è il passato e noi dobbi… -

Non è bello avere una penalizzazionealla seconda gara, ma è come una sfida ".deve infatti affrontare la sua prima penalità della stagione (dieci posizioni in griglia) per aver ...... 'Riguardo ai cambiamenti del circuito li guarderò più tardi - ha aggiunto - li hoprovati al ... In quell'occasione fu l'altra Red Bull di Verstappen a trionfare davanti alle due Ferrari di...F1 2023, GP Bahrain: Charles(Ferrari) PARLA CHARLES " Diciamo che ovviamente " ha spiegato il giovane talento monegasco ai microfoni Sky " non è bello avere una penalitàalla seconda ...