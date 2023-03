Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lecco, 17enne prende a pugni l’arbitro durante un match di Allievi regionali -

Cinque anni di squalifica da parte del Giudice sportivo per il giocatore 17enne degli Allievi regionali della Colicoderviese (Lecco) che domenica scorsa, al termine della gara giocata a Rovetta contro ...(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Cinque anni di squalifica da parte del Giudice sportivo per il giocatore 17enne degli Allievi regionali della Colicoderviese (Lecco) che domenica scorsa, al termine della ...