Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LecceCalcio : Accadde oggi: Camorani-gol e la Nord esplose. Il derby 2003 è giallorosso! (VIDEO) - #Lecce #Bari - tvdellosport : ?????????????????? ?? ???????????????????? ????ª ???????????????? ?????????????????? ?? Il Torino si aggiudica il Derby della Mole. Vincono la capolista L… - RB90878298 : @Spina14_acm Venerdì hanno giocato contro uno Spezia pieno di assenze. Col Lecce senza Baschirotto (all’unica assen… - NargisoGianluca : @SalvatoreLukic Se per te la solita sconfitta nel derby è compensata da due brodini contro Bologna e Lecce... - Pollogrini5 : @Tommy_Jo3l @Giovanni_2712 Perché abbiamo perso 8 punti, che dovevano esser fatti, contro cremonese sassuolo e lecc… -

In mezzo spicca ildi Roma, sempre domenica, ma alle 18, fra Lazio e Roma. Bella anche la ... Gaich per stupire! Di Maria e Lautaro Martinez - Calciomercato.itFIORENTINA -domenica ore 15:...Chiude il mese di aprile ilcampano con la Salernitana . Calendario Napoli 02/04 - Napoli - Milan, Serie A 08/04 -- Napoli 11/04 - Milan - Napoli, Champions League 16/04 - Napoli - ...... Casarano 2/3 e Bari 3/1) prima della sconfitta due domeniche fa in quel di(3/0) per una ... centrale bianco azzurro - anche perché è une isi sa sono sempre un po' un'incognita. ...

Lecce, è derby londinese per Hjulmand | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Lecce, invece, vuole decisamente portarsi in acque più tranquille dopo il triplice stop che non gli ha consentito di muovere la classifica dai 27 punti attuali che valgono la quindicesima piazza.Dopo la qualificazione ai quarti di Conference League, domenica alle ore 15:00, sarà di nuovo tempo di campionato con la sfida del Franchi contro il Lecce. Dopo la splendida ... arriva nelle migliori ...