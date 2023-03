Le putte di Vivaldi sul palco a Pisa | ' Così riscattiamo le voci angeliche delle orfane'

Erano chiamate le 'di choro', giovani donne orfani dal canto soave. Ed è proprio nel Pio Ospedale della Pietà ...... alle 21, alla Parrocchia Santa Marina di Cumia Inferiore: Glorius4 in concerto; domenica 8, alle 18, al Palacultura , per la Filarmonica Laudamo : Orchestra Barocca Siciliana in 'LediErano chiamate le 'di choro', giovani donne orfani dal canto soave. Ed è proprio nel Pio Ospedale della Pietà ...

Cala con una perla di eccezionale rarità e di grande bellezza il sipario sulla lirica al Teatro Verdi. Venerdì 17 alle 20.30 e domenica 19 alle 15.30 va in scena la "Juditha" del genio di Vivaldi in u ...