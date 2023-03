"Le proteste non ci fermeranno". Cgil, parla Donzelli (Di venerdì 17 marzo 2023) "Le proteste se non impediscono di esprimere e parlare sono normali in democrazia. È giusto che chi non è d'accordo protesti civilmente e non con la non violenza, abbiamo visto gli anarchici che spaccano le vetrine e quello non è democrazia, ma se qualcuno vuole protestare lo faccia. Lo abbiamo fatto tante volte noi in opposizione e da giovani ma certo non ci faremo fermare". Così il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, sulla contestazione alla premier Giorgia Meloni al congresso Cgil a Rimini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) "Lese non impediscono di esprimere ere sono normali in democrazia. È giusto che chi non è d'accordo protesti civilmente e non con la non violenza, abbiamo visto gli anarchici che spaccano le vetrine e quello non è democrazia, ma se qualcuno vuole protestare lo faccia. Lo abbiamo fatto tante volte noi in opposizione e da giovani ma certo non ci faremo fermare". Così il deputato di Fdi Giovanni, sulla contestazione alla premier Giorgia Meloni al congressoa Rimini.

