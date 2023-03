Le poesie esistenzialiste di Rocco Casillo | malato “immaginario” solo nei versi che inneggiano alla vita

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Spero che le miepossano essere d’aiuto agli altri”. Non spiega in cosa, però, il giovane, poeta d’ospedale, più che di strada, che in un volume dal titolo provocatorio, “Mi ho pensato“, manifesta tutto l’amore per se stesso e per gli altri, anche quelli che non sanno di lui, del suo dolore, o non capiscono. Il suo aiuto nasce con le parole, i, con i quali descrive la sua malattia, la sfidasanità forse più malata di lui, ma anche all’indifferenza di chi emargina negli atti e nel pensiero chi non si manifesta sotto i suoi occhi. La realtà che non si vuol vedere è sempre quella più difficile da raccontare: “Poca poesia per chi vive in questa cella, quanta poesia per chi guardafinestra…”, racconta, 22 anni, da poco liberato ...