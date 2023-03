Le pagelle di Real Sociedad-Roma (0-0): giallorossi ai quarti! (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’altra bella notizia per il calcio italiano. La Roma infatti conclude col risultato a occhiali gli ottavi di ritorno di Europa League contro la Real Sociedad. All’Anoeta, nonostante un clima infuocato, i giallorossi sfoderano una consueta ottima prestazione difensiva, a protezione del 2-0 dell’Olimpico. Nella ripresa il forcing dei baschi aumenta, ma non è abbastanza. Per la terza gara di fila in Europa i capitolini non concedono gol, mentre la Real prosegue nella striscia di 6 gare senza vittorie. Presentiamo le pagelle di Real Sociedad-Roma. Le pagelle di Real Sociedad-Roma Prima di analizzare le pagelle dei protagonisti di Real ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’altra bella notizia per il calcio italiano. Lainfatti conclude col risultato a occhiali gli ottavi di ritorno di Europa League contro la. All’Anoeta, nonostante un clima infuocato, isfoderano una consueta ottima prestazione difensiva, a protezione del 2-0 dell’Olimpico. Nella ripresa il forcing dei baschi aumenta, ma non è abbastanza. Per la terza gara di fila in Europa i capitolini non concedono gol, mentre laprosegue nella striscia di 6 gare senza vittorie. Presentiamo ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di...

