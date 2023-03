Le modifiche al circuito aprono il potenziale dei limiti della pista a Jeddah (Di venerdì 17 marzo 2023) I limiti della pista a Jeddah potrebbero diventare un fattore di rischio per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1 di questo fine settimana, in seguito alle modifiche apportate al Corniche Street Circuit. Le modifiche alla pista a Jeddah Il circuito ultraveloce è stato perfezionato per migliorare la visuale dei piloti in quelle che altrimenti erano curve cieche. Le barriere sono state spostate all’indietro in diversi punti, consentendo ai piloti di oltrepassare i bordi della pista. Controllo dei limiti della pista Dal 2022, i bordi della pista sono definiti dalla linea bianca ai margini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 marzo 2023) Ipotrebbero diventare un fattore di rischio per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1 di questo fine settimana, in seguito alleapportate al Corniche Street Circuit. LeallaIlultraveloce è stato perfezionato per migliorare la visuale dei piloti in quelle che altrimenti erano curve cieche. Le barriere sono state spostate all’indietro in diversi punti, consentendo ai piloti di oltrepassare i bordi. Controllo deiDal 2022, i bordisono definiti dalla linea bianca ai margini ...

