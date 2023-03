Le edicole sono sparite dal 25% dei Comuni italiani (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - L'emorragia delle edicole rallenta, -3,5% lo scorso anno contro il meno 6,3% dell'anno precedente, grazie a misure di sostegno venute dal governo, ma il settore sconta ancora un gap forte, tanto che nel 25% dei Comuni italiani neppure una è in attività, aperta al pubblico. Un grave danno sociale che mette in discussione il ruolo di canale di informazione che esse svolgono in una Comunità. È il dato subito macroscopico che emerge dalla ricerca condotta dallo Snag, il sindacato nazionale autonomi giornalai aderente alla Confcommercio, in collaborazione con Format Research. In Italia ci sono attualmente 12 mila edicole operative (11.904 per l'esattezza), con una contrazione lo scorso anno di 441 (pari al 3,5%), contro la chiusura di 844 punti vendita (-6,5%) avvenuta invece nel ... Leggi su agi (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - L'emorragia dellerallenta, -3,5% lo scorso anno contro il meno 6,3% dell'anno precedente, grazie a misure di sostegno venute dal governo, ma il settore sconta ancora un gap forte, tanto che nel 25% deineppure una è in attività, aperta al pubblico. Un grave danno sociale che mette in discussione il ruolo di canale di informazione che esse svolgono in unatà. È il dato subito macroscopico che emerge dalla ricerca condotta dallo Snag, il sindacato nazionale autonomi giornalai aderente alla Confcommercio, in collaborazione con Format Research. In Italia ciattualmente 12 milaoperative (11.904 per l'esattezza), con una contrazione lo scorso anno di 441 (pari al 3,5%), contro la chiusura di 844 punti vendita (-6,5%) avvenuta invece nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NemNemecsek : @PaoloBorg Non so se la chiusura delle edicole è’ stata compensata da abbonamenti a quotidiani o libri digitali spe… - chiavtamammt : @tunneldisco Neanche io sono riuscita a trovarla ?? nelle edicole qui da me non è proprio arrivata - MilanoFinanza : Edicole, a Roma sono attivi 500 punti vendita, 10 anni fa erano mille - MilanoFinanza News - giusmo1 : RT @MCapisani: Le #edicole sono circa 12 mila e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori attività rispetto alla vendita di quotidiani e p… - MCapisani : Le #edicole sono circa 12 mila e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori attività rispetto alla vendita di quoti… -