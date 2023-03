Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : “Le condizioni di salute di Bruce Willis sono ulteriormente peggiorate” - cuba98w : RT @fanpage: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il suo agente c… - LeoganeMickael : RT @ilmessaggeroit: Bruce #Willis, le sue condizioni di salute peggiorano velocemente. «Fatica a parlare, leggere e scrivere» - fanpage : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il s… - tusciaweb : “Sulla ferrovia Roma Nord condizioni di grave pericolo per la salute dei cittadini” Viterbo - 'Sulla ferrovia Roma… -

... e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, dellae dell'ambiente. Il decreto dispone ... "Abbiamo creato " conclude " leper attrarre nuovi investitori, anche internazionali. Ora ...Sono inoltre influenzate dallo stato ormonale, dalle abitudini di vita, dallefisiche diverse e dal metabolismo". Questo rende tutto molto complicato, e spiega in parte il motivo per cui ......di un hotel a Santo Domingo dove portare i giovani e non che frequentavano i servizi di...di Antonella Pizzamiglio sono un pugno nello stomaco e esprimono la sofferenza di quelleal ...

Platinette colpito da un ictus, le attuali condizioni di salute di Mauro ... Fanpage.it

Sono poche le persone realmente convinte che il caffè non sia salutare (6%). In una recente ricerca condotta in Italia per indagare il rapporto tra i nostri connazionali e il caffè, la maggioranza deg ...Platinette è stato colpito da un improvviso malore: i dettagli sulle condizioni di salute di Mauro Coruzzi. Platinette, nome d’arte di Mauro Corussi è stato colpito da un ictus ischemico martedì 14 ...