Le 5 lezioni di Meloni alla Cgil (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il turno del centrosinistra, che ieri ha visto sfilare sul palco di Rimini, per il Congresso nazionale della Cgil, i leader Schlein, Conte, Fratoianni e Calenda, stamattina è stata la volta di Giorgia Meloni. Una scelta, quella della premier, di affrontare ed entrare direttamente nella “tana del leone”, con la consapevolezza che le stanze del sindacato rosso non siano quelle più accoglienti per un esponente – figuriamoci per un leader – della destra conservatrice. Numerosi i temi trattati. Dal salario minimo al Reddito di Cittadinanza, per poi passare ad esaminare il ruolo di Stato e aziende nella produzione di nuovi posti di lavoro. Non sono mancate – ovviamente – critiche nei confronti del premier, lancio di peluche per ricordare la tragedia di Cutro, contestazioni da parte di un gruppo minoritario di presenti, che al momento della salita sul ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il turno del centrosinistra, che ieri ha visto sfilare sul palco di Rimini, per il Congresso nazionale della, i leader Schlein, Conte, Fratoianni e Calenda, stamattina è stata la volta di Giorgia. Una scelta, quella della premier, di affrontare ed entrare direttamente nella “tana del leone”, con la consapevolezza che le stanze del sindacato rosso non siano quelle più accoglienti per un esponente – figuriamoci per un leader – della destra conservatrice. Numerosi i temi trattati. Dal salario minimo al Reddito di Cittadinanza, per poi passare ad esaminare il ruolo di Stato e aziende nella produzione di nuovi posti di lavoro. Non sono mancate – ovviamente – critiche nei confronti del premier, lancio di peluche per ricordare la tragedia di Cutro, contestazioni da parte di un gruppo minoritario di presenti, che al momento della salita sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Lezioncine da un comunista io non ne prendo ?? #karaoke #Salvini #Meloni - NicolaPorro : La premier è andata nella tana del lupo e ne è uscita così ?? - maurorosar : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni spegne gli attacchi in #Aula di #EllySchlein che ha accusato il governo di non far nulla per il #salari… - romano84653702 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni spegne gli attacchi in #Aula di #EllySchlein che ha accusato il governo di non far nulla per il #salari… - RossiFiorentini : @CarloCalenda Vero, surreale.. credo davvero poco nelle lezioni che Conte può offrire, però penso che lei debba con… -