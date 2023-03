Le 10 tendenze P/E 2023 virali su TikTok. Parola ai giovani (Di venerdì 17 marzo 2023) Come una palla di vetro capace di anticipare anche i trend più subculturali e impercettibili, TikTok è la piattaforma capace di prevedere il futuro della moda. O meglio, di svelare in anteprima ciò che la Gen Z apprezza e reinventa seguendo schemi ben precisi. La moda TikTok 2023 Primavera Estate parla chiaro: le reference del passato incontrano estetiche grunge, scontrandosi con must-have da brava ragazza e it-shoes sportive. Un grande mix di spunti e consigli di stile che vedremo presto nei guardaroba più cool (e giovani) di stagione. Taccuino alla mano: ecco i 10 trend forti della PE provenienti da TikTok. Gonna lunga a vita bassa La gonna lunga a tubo è l’item da acquistare per un approccio soft alle tendenze che, su TikTok, sanno essere decisamente audaci e prese ... Leggi su amica (Di venerdì 17 marzo 2023) Come una palla di vetro capace di anticipare anche i trend più subculturali e impercettibili,è la piattaforma capace di prevedere il futuro della moda. O meglio, di svelare in anteprima ciò che la Gen Z apprezza e reinventa seguendo schemi ben precisi. La modaPrimavera Estate parla chiaro: le reference del passato incontrano estetiche grunge, scontrandosi con must-have da brava ragazza e it-shoes sportive. Un grande mix di spunti e consigli di stile che vedremo presto nei guardaroba più cool (e) di stagione. Taccuino alla mano: ecco i 10 trend forti della PE provenienti da. Gonna lunga a vita bassa La gonna lunga a tubo è l’item da acquistare per un approccio soft alleche, su, sanno essere decisamente audaci e prese ...

