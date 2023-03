Laziomania | uscire dall’Europa 4 volte è da perdenti signor Tare | e fa schifo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Per me siamo uscitidel calcio, noi società sportiva Lazio, noi tifosi, noi addetti ai lavori ed appassionati, 4....

Ci sarebbero tantissime cose da dire, a partire dall'atteggiamento di alcuni, dalle bizze di altri, dalla sfiga che ci vede benissimo e fail nostro miglior difensore, Romagnoli , a partita ...Percon la Juve non c'è stato bisogno di Maximiano : un atteggiamento rinunciatario e una partita sottotono sarebbero bastati comunque. Non tirare mai in porta sarebbe bastato comunque. Ma ...

Ora di andare a dormire, dice Sarri quando gli dicono della Lazio seconda, della Champions. Ma non partiamo da qui, ma dalla partita, o meglio dal prepartita: la scelta perfetta di Sarri, Vecino come ...