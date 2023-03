Lazio, Sarri: «Incomprensibile smettere di crederci sull’1-1. E il derby…» (Di venerdì 17 marzo 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in Olanda contro l’AZ: le dichiarazioni Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza dopo l’eliminazione dalla Conference League. LE PAROLE – «Può essere che loro siano più forti di noi, oggi erano più energici. Noi siamo usciti sull’1-1 dalla partita, abbiamo smesso di crederci. Incomprensibile, mancavano 55 minuti e se avessimo segnato saremmo andati ai supplementari. La sensazione che ho avuto è che la squadra abbia perso le speranze di passare il turno. Esce stanca da qui fisicamente e mentalmente. Dobbiamo arrivare alla prossima con un’energie nettamente diversa, almeno dal punto di vista nervoso e mentale, non possiamo giocare il derby come stasera. Vediamo se ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in Olanda contro l’AZ: le dichiarazioni Maurizio, allenatore della, ha parlato in conferenza dopo l’eliminazione dalla Conference League. LE PAROLE – «Può essere che loro siano più forti di noi, oggi erano più energici. Noi siamo usciti-1 dalla partita, abbiamo smesso di, mancavano 55 minuti e se avessimo segnato saremmo andati ai supplementari. La sensazione che ho avuto è che la squadra abbia perso le speranze di passare il turno. Esce stanca da qui fisicamente e mentalmente. Dobbiamo arrivare alla prossima con un’energie nettamente diversa, almeno dal punto di vista nervoso e mentale, non possiamo giocare il derby come stasera. Vediamo se ...

