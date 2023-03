Lazio, Sarri e il messaggio a Lotito: 'Non c'è la struttura per l'Europa' (Di venerdì 17 marzo 2023) ALKMAAR - La Lazio fuori dall'Europa, fatale un altro 2 - 1 rimediato contro l'Az Alkmaar dopo quello dell'andata. Ora testa solo e soltanto al campionato pensando all'obiettivo quarto posto. Domenica ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 marzo 2023) ALKMAAR - Lafuori dall', fatale un altro 2 - 1 rimediato contro l'Az Alkmaar dopo quello dell'andata. Ora testa solo e soltanto al campionato pensando all'obiettivo quarto posto. Domenica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dopo il 3 su 3 in #ChampionsLeague, passano anche #Juventus e #Roma in #EuropaLeague, mentre in #ConferenceLeague c… - SportRepubblica : Mercato allenatori: il Milan sogna Conte. Lazio, Sarri alla Ferguson. L'Inter tra Juric e Thiago Motta [aggiornamen… - Cicciobello08 : RT @InsiderLazio: Calciatori scelti dal Direttore Sportivo : ?? Basic, Cancellieri, Maximiano, Marcos Antonio etc.. Sarri :?? PROVEDEL, CASAL… - LiberoReporter : Conference League, Az Alkmaar-Lazio 2-1: Sarri e Co. fuori dalla coppa - romaforever_it : SARRI: 'Ci sono giocatori che sono al lumicino delle energie. Non abbiamo la struttura per...'… -