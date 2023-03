Lazio | altro ko con l' Az e addio alla Conference League

(Di venerdì 17 marzo 2023) Serata amara per lache, dopo il 2-1 incassato all'Olimpico, perde con lo stesso risultato ad Alkmaar nel ritorno degli ottavi ed è eliminata dall'Az agli ottavi di finale della. Dopo un quarto d'ora di studio, i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio con una percussione da destra di Odgaard per Pavlidis che non inquadra lo specchio della porta dopo un ottimo colpo di testa. Al 22' i biancocelesti passano in vantaggio: Zaccagni riceve un bel lancio di Romagnoli sulla sinistra, l'attaccante serve a rimorchio Felipe Anderson che calcia di destro alle spalle di Ryan. Il pareggio olandese arriva sei minuti dopo con una giocata di Jesper Karlsson che supera Cancellieri sulla sinistra e fa partire una conclusione potente che gira all'ultimo e sorprende Provedel. Al 37' l'AZ si rende ancora pericoloso con ...

