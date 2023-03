L'avversaria dell'Inter: Benfica, tradizione e sfrontatezza (Di venerdì 17 marzo 2023) La stella dei lusitani è l'ex scarto nerazzurro Joao Mario, ma occhio anche a Goncalo Ramos: hanno sconfitto due volte la Juve e fermato il PSG Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) La stella dei lusitani è l'ex scarto nerazzurro Joao Mario, ma occhio anche a Goncalo Ramos: hanno sconfitto due volte la Juve e fermato il PSG

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Conference League, LIVE i sorteggi dalle 14: la Fiorentina attende la sua avversaria: E' tempo di sorteggi anche pe… - NuncEstLugendum : RT @AnfetaMilan: Per noi l’avversario non cambia nulla visto che tanto usciamo con tutti. Mi dispiace soltanto di essere finito dal lato de… - AnfetaMilan : Per noi l’avversario non cambia nulla visto che tanto usciamo con tutti. Mi dispiace soltanto di essere finito dal… - orl_salvo : @anna_limosani Per sfruttarli però bisogna avere la squadra al massimo della forma, attenta e cinica. Con il porto… - marcullo02 : RT @occhioceruleo: Il Benfica come il PSV nel 2005 sarà un'avversaria ostica in semi. Ritorno in casa loro, ci sarà da sudare come quella f… -