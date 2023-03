Lavoro nero. Denunciate 2 persone dai Carabinieri (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nell’ambito della sicurezza. Tra le attività svolte, i militari, hanno effettuato l’ispezione a due imprese commerciali del centro abitato, controllando n. 11 lavoratori e, denunciando due imprenditori fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, per presunte responsabilità in relazione a violazioni al Testo Unico sulle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, non avrebbero redatto i documenti di valutazione dei rischi e impiegato lavoratori senza regolare assunzione. Nel medesimo contesto, sono state comminate, inoltre, sanzioni per un importo di ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri pomeriggio, idella Compagnia di Martina Franca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nell’ambito della sicurezza. Tra le attività svolte, i militari, hanno effettuato l’ispezione a due imprese commerciali del centro abitato, controllando n. 11 lavoratori e, denunciando due imprenditori fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, per presunte responsabilità in relazione a violazioni al Testo Unico sulle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, non avrebbero redatto i documenti di valutazione dei rischi e impiegato lavoratori senza regolare assunzione. Nel medesimo contesto, sono state comminate, inoltre, sanzioni per un importo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Incapacità, approssimazione e insensibilità. Così @ellyesse descrive l’operato del Governo #Meloni che anche oggi r… - Sfigatto : QUANDO SEI INCAVOLATO NERO MA DEVI FAR FINTA DI NULLA PERCHÉ SEI AL LAVORO - trainavinci : RT @CislNazionale: “Solo con il #lavoro si può creare il futuro. Lo sviluppo deve reggersi su buona occupazione, soprattutto giovanile e fe… - zicwire : Ancora lavoro nero in Fiera - laramps : RT @francescoseghez: Ad esempio una seria discussione sul salario minimo non può prescindere dal fatto che poche ore lavorate (spesso abbin… -