Lavoro, il Movimento 5 Stelle propone di ridurre l'orario (Di venerdì 17 marzo 2023) La proposta di legge firmata da Giuseppe Conte chiede una riduzione a 32 ore settimanali a parità di salario, ma riconoscendo alle aziende un esonero contributivo. La media della zona euro è di 30 ore a settimana e in Germania è di sole 26 ore Leggi su wired (Di venerdì 17 marzo 2023) La proposta di legge firmata da Giuseppe Conte chiede una riduzione a 32 ore settimanali a parità di salario, ma riconoscendo alle aziende un esonero contributivo. La media della zona euro è di 30 ore a settimana e in Germania è di sole 26 ore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : ?? Da quest’anno è possibile destinare il 2x1000 al MoVimento 5 Stelle scrivendo il codice E54 nella propria dichia… - papel61 : RT @Chiappuz: la Cooperativa San Martino nasce all’interno del Movimento Cristiano Lavoratori. Però non paga la malattia. E quando i facchi… - ItaliaStartUp_ : Lavoro, il Movimento 5 Stelle propone di ridurre l'orario - FIGCgiovanile : Helen Croft e Robin Russell a Roma per un confronto con la #FIGC e il suo #Sgs: 'Non sono soltanto i risultati spor… - IrisBlue2021 : @mariamarilucen @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT La proposta dello stipendio dignitoso è da 10 anni che il movimento la… -