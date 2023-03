Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 17 marzo 2023) I motivi di licenziamento dalsono svariati ma in un caso specifico non puòfatto anche senon lo sanno. Conoscere i propri diritti è fondamentale, anche le circostante in cui è possibile ottenere una soluzione per il proprio. Ovviamente è fondamentale impegnarsi nella propria mansione e svolgere uncorretto secondo le regole, come lo è sapere in quali casi è possibilee quando invece questo non è assolutamente possibile.di non licenziamento (grantennistoscana.it)Non sempre i lavoratori conoscono diritti e doveri per la propria situazione quindi è utile fare chiarezza per avere maggiori tutele sul luogo di: quando non è ...