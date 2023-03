Lavoro: aumentano uomini in settore domestico, ma guadagnano meno di donne (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Il Lavoro domestico viaggia in controtendenza rispetto gli altri settori economici: le lavoratrici domestiche guadagnano più degli uomini (+9%) e, in particolare per quelle straniere, la retribuzione annua è più alta (7.594 euro). E' quanto emerge dal IV rapporto annuale di Domina, l'associazione nazionale dei datori di Lavoro domestico, che evidenzia come, oltre ad una prevalenza numerica, le donne svolgano mediamente lavori con maggiore responsabilità e più ore settimanali, di conseguenza la spesa delle famiglie per il Lavoro domestico è destinata per l'86% alle lavoratrici donne, che peraltro percepiscono mediamente più degli uomini. I dati Inps aggiornati al 2021 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Ilviaggia in controtendenza rispetto gli altri settori economici: le lavoratrici domestichepiù degli(+9%) e, in particolare per quelle straniere, la retribuzione annua è più alta (7.594 euro). E' quanto emerge dal IV rapporto annuale di Domina, l'associazione nazionale dei datori di, che evidenzia come, oltre ad una prevalenza numerica, lesvolgano mediamente lavori con maggiore responsabilità e più ore settimanali, di conseguenza la spesa delle famiglie per ilè destinata per l'86% alle lavoratrici, che peraltro percepiscono mediamente più degli. I dati Inps aggiornati al 2021 ...

