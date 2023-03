“Lavoreremo insieme” Rocca e Gualtieri a braccetto per Roma | GUARDA

(Di venerdì 17 marzo 2023) È durato circa un'ora il primo incontro tra il neo presidente della Regione Lazio Francescoe il sindaco diRoberto. Diversi i temi al centro del confronto: dal termovalorizzatore al trasporto pubblico, dal Giubileo ai cinghiali fino allo stadio. "È stato un bell'incontro conoscitivo, ovviamente sono state toccate tematiche comuni, ci siamo dati un metodo di lavoro. C'è la volontà di lavorare in maniera comune. Al momento nessun elemento di divisione", ha spiegatodurante il punto stampa. "Un incontro improntato a una reciproca volontà di collaborazione nell'interesse dei cittadini die del Lazio anche di fronte alle tante sfide che abbiamo a partire dal Giubileo, alla candidatura per l'Expo, al Pnrr", ha aggiunto il sindaco della Capitale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #RegioneLazio, Francesco #Rocca incontra Roberto #Gualtieri: 'Lavoreremo insieme, niente divisioni' - VIDEO #roma… - _sunandthemoon_ : e fa ancora più ridere se prendono sia me che lei e lavoreremo insieme. - TuriPapale : Se sei stanco di cercare nuovi clienti senza ottenere i risultati che desideri, non demordere. Contattami e lavorer… - EdiGirolami : RT @DarioNardella: Un caloroso benvenuto a Palazzo Vecchio al nuovo commissario del Teatro del Maggio, Ninni Cutaia. Lavoreremo insieme e i… - Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Un caloroso benvenuto a Palazzo Vecchio al nuovo commissario del Teatro del Maggio, Ninni Cutaia. Lavoreremo insieme e i… -

... Kristi e Lelis Abbey sono cresciuti a Roma, hanno giocato con i nostri figli e frequentato... Con gli Uffici preposti,per affinare le procedure che portano all'acquisizione della ...'Siamo convinti chepossiamo mettere in campo azioni più efficaci a sostegno di tutte le ..., inoltre, sul tema dell'educazione e della sensibilizzazione sul tema del gender gap. Ci ..."Il voto di oggi al Consiglio Ue ambiente non va nella direzione auspicata.al Parlamento europeo e al Copa Cogeca affinché, nella fase di discussione, riesca a modificare l'orientamento generale e arrivare a una decisione finale favorevole per le imprese e ...

Tunisia: presidente Parlamento, 'lavoreremo insieme' - Tunisia Agenzia ANSA

Ci siamo dati un metodo di lavoro e - ha proseguito il presidente del Lazio - c’è la volontà di lavorare insieme per rafforzare il trasporto pubblico e dare le risposte che i cittadini meritano”. “E’ ...Conte ha ribadito “Io voglio fare cose insieme all’opposizione a partire dalla difesa ... salario minimo perché sotto una certa soglia davvero non si può parlare di lavoro perché è sfruttamento.” ...