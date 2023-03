Lavanda: la pianta dai mille usi che puoi coltivare in casa (Di venerdì 17 marzo 2023) Lavanda: ecco una guida per coltivarla passo dopo passo. Amanti del pollice verde a rapporto! Oggi siamo qui per scoprire tutti i segreti della Lavandula, conosciuta ai più con il nome di Lavanda, e per poterla coltivare al meglio. Tuttavia, prima di cominciare bisogna capire bene quale tipo di pianta andremo ad analizzare. Il suo nome deriva dal verbo latino “lavare”, infatti nel Medioevo la pianta era utilizzata per detergere il corpo grazie al suo profumo inconfondibile ed estremamente buono. La Lavanda esteticamente si presenta in cespugli ordinati e con un’altezza che non supera i 50 centimetri. Le sue foglie sono strette e lunghe e con il tempo presenta delle spighe dal colore tendente al blu e al viola. La Provenza è, come sappiano, piena di questa pianta ... Leggi su donnaup (Di venerdì 17 marzo 2023): ecco una guida per coltivarla passo dopo passo. Amanti del pollice verde a rapporto! Oggi siamo qui per scoprire tutti i segreti della Lavandula, conosciuta ai più con il nome di, e per poterlaal meglio. Tuttavia, prima di cominciare bisogna capire bene quale tipo diandremo ad analizzare. Il suo nome deriva dal verbo latino “lavare”, infatti nel Medioevo laera utilizzata per detergere il corpo grazie al suo profumo inconfondibile ed estremamente buono. Laesteticamente si presenta in cespugli ordinati e con un’altezza che non supera i 50 centimetri. Le sue foglie sono strette e lunghe e con il tempo presenta delle spighe dal colore tendente al blu e al viola. La Provenza è, come sappiano, piena di questa...

Da oggi con La Riviera in omaggio la lavanda La lavanda è pianta rustica, perenne e sempreverde. Si semina tra febbraio e settembre e i fiori possono essere raccolti tra maggio e ottobre. Si adatta bene ai vari tipi di clima ma dà il suo meglio ... Cremona, Campagna Amica domenica in piazza Stradivari Tra le proposte, anche i prodotti che nascono dalla lavanda, così da scoprire, insieme al produttore, la bellezza e le proprietà di questa pianta conosciuta dai tempi antichi. Agriturismo in piazza - ... Campagna Amica domenica 12 marzo in piazza Stradivari Tra le proposte, anche i prodotti che nascono dalla lavanda, così da scoprire, insieme al produttore, la bellezza e le proprietà di questa pianta conosciuta dai tempi antichi. Prima la Riviera Slow Travel fra le più belle fioriture d'Italia, ecco i 7 itinerari top da vedere e gustare "on the road" State già programmando le vacanze di Pasqua e per i ponti primaverili L'ultimo trend è quello degli itinerari "slow travel" all'insegna delle fioriture, ...