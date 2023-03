L’attenzione di Mattarella verso la crisi climatica e l’importanza del senso d’urgenza (Di venerdì 17 marzo 2023) «Vediamo segnali allarmanti di cambiamento climatico. Vediamo sintomi gravi come la siccità, che porta gravi conseguenze». Sono state queste le importanti sottolineature fatte recentemente da Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha parlato da Nairobi, dove la siccità è da tempo un problema nazionale, dopo il colloquio intrattenuto con il presidente kenyota William Ruto. «Il tema della siccità deriva direttamente dai mutamenti climatici e sta creando difficoltà enormi che incidono anche su altri fronti, perché la siccità crea, in molte parti del mondo, una crisi alimentare che spinge ulteriormente i fenomeni migratori», ha aggiunto Mattarella. «Esortiamo a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti da prendere per contrastare i cambiamenti climatici», è stata la chiosa con cui il capo dello Stato ha anticipato, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 marzo 2023) «Vediamo segnali allarmanti di cambiamento climatico. Vediamo sintomi gravi come la siccità, che porta gravi conseguenze». Sono state queste le importanti sottolineature fatte recentemente da Sergio. Il presidente della Repubblica ha parlato da Nairobi, dove la siccità è da tempo un problema nazionale, dopo il colloquio intrattenuto con il presidente kenyota William Ruto. «Il tema della siccità deriva direttamente dai mutamenti climatici e sta creando difficoltà enormi che incidono anche su altri fronti, perché la siccità crea, in molte parti del mondo, unaalimentare che spinge ulteriormente i fenomeni migratori», ha aggiunto. «Esortiamo a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti da prendere per contrastare i cambiamenti climatici», è stata la chiosa con cui il capo dello Stato ha anticipato, ...

