Latina, violenta esplosione alla Recoma: due morti (Di venerdì 17 marzo 2023) Una violenta esplosione quella che è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Latina Scalo. Una vera e propria tragedia quella che pochi minuti fa si è verificata nell’azienda Recoma di Sermoneta, dove è esplosa una bombola di ossigeno. A seguito dell’esplosione, stando alle primissime informazioni, due persone avrebbero purtroppo perso la vita. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Unaquella che è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale diScalo. Una vera e propria tragedia quella che pochi minuti fa si è verificata nell’aziendadi Sermoneta, dove è esplosa una bombola di ossigeno. A seguito dell’, stando alle primissime informazioni, due persone avrebbero purtroppo perso la vita. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.

