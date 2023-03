Latina, Sara Pellizzon muore a 17 anni in un incidente: le indagini sul casco (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono casi nei quali si ha la sensazione che la legge ‘non faccia sconti’ neanche di fronte a una tragedia. Ed è questo quello che viene da pensare di fronte alla morte di Sara Pellizzon, la ragazza morta in un incidente stradale, nella mattina del 1 marzo mentre stava andando a scuola, come sempre, insieme al fratello, in sella allo scooter, nella periferia di Borgo Sabotino a Latina. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, proprio del fratello, che si trovava alla guida del mezzo, adesso la legge ‘vuole’, come atto dovuto, che vengano svolti accertamenti sul casco della ragazza. Le indagini peritali sul casco della ragazza Le indagini peritali dovranno essere dirette a capire come sia possibile che, nonostante la ragazza indossasse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono casi nei quali si ha la sensazione che la legge ‘non faccia sconti’ neanche di fronte a una tragedia. Ed è questo quello che viene da pensare di fronte alla morte di, la ragazza morta in unstradale, nella mattina del 1 marzo mentre stava andando a scuola, come sempre, insieme al fratello, in sella allo scooter, nella periferia di Borgo Sabotino a. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, proprio del fratello, che si trovava alla guida del mezzo, adesso la legge ‘vuole’, come atto dovuto, che vengano svolti accertamenti suldella ragazza. Leperitali suldella ragazza Leperitali dovranno essere dirette a capire come sia possibile che, nonostante la ragazza indossasse ...

