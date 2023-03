L’Atalanta torna a sorridere | Empoli sconfitto 2-1 in rimonta

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo quattro partite senza vittorie,di Gian Piero Gasperinila successo. Al Gewiss Stadium di Bergamo, infatti, i nerazzurri vincono incontro unche, con la caduta in casa dei nerazzurri, portano a otto la striscia di partite senza successi. BEFFAparte subito forte, ma Pasalic, da buona posizione, manda alle stelle, mentre Perisan respinge su De Roon: sono passati 3? e i nerazzurri hanno già costruito due occasioni nitide. La squadra di Paolo Zanetti è stordita, ma resiste ai continui calcio d’angolo raccolti dai padroni di casa. Su uno di questi check del Var per un tocco di Ebuhei che però risulta essere regolare.mette in difficoltà l’soprattutto sugli esterni, anche in virtù del centrocampo a rombo ...