L' Atalanta rimonta l' Empoli e torna alla vittoria

(Di venerdì 17 marzo 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – Un successo che allontana i fantasmi casalinghi, unache dà fiato soprattutto per la rincorsa all'Europa: l'vince 2-1 contro l'in carreggiata dopo tre sconfitte e un pareggio, decisive le reti di De Roon e Hojlund indopo il vantaggio siglato da Ebuehi. Tredicesimo successo in campionato, il sesto in casa: in attesa della Roma i nerazzurri si portano a -2 proprio dai giallorossi. La gara è stata tutt'altro che semplice. Gasperini aveva fatto intuire le proprie scelte giàvigilia, confermate poi con l'undici titolare: Zapata-Muriel supportati da Mario Pasalic. Zanetti invece si è affidato al solito 4-3-1-2 con Baldanzi sulla trequarti e Grassi in cabina di regia. L'approccio dell'è stato ...

