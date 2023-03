L’Atalanta rimonta l’Empoli e torna alla vittoria (Di venerdì 17 marzo 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – Un successo che allontana i fantasmi casalinghi, una vittoria che dà fiato soprattutto per la rincorsa all’Europa: L’Atalanta vince 2-1 contro l’Empoli e torna in carreggiata dopo tre sconfitte e un pareggio, decisive le reti di De Roon e Hojlund in rimonta dopo il vantaggio siglato da Ebuehi. Tredicesimo successo in campionato, il sesto in casa: in attesa della Roma i nerazzurri si portano a -2 proprio dai giallorossi. La gara è stata tutt’altro che semplice. Gasperini aveva fatto intuire le proprie scelte già alla vigilia, confermate poi con l’undici titolare: Zapata-Muriel supportati da Mario Pasalic. Zanetti invece si è affidato al solito 4-3-1-2 con Baldanzi sulla trequarti e Grassi in cabina di regia. L’approccio delL’Atalanta è stato ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – Un successo che allontana i fantasmi casalinghi, unache dà fiato soprattutto per la rincorsa all’Europa:vince 2-1 controin carreggiata dopo tre sconfitte e un pareggio, decisive le reti di De Roon e Hojlund indopo il vantaggio siglato da Ebuehi. Tredicesimo successo in campionato, il sesto in casa: in attesa della Roma i nerazzurri si portano a -2 proprio dai giallorossi. La gara è stata tutt’altro che semplice. Gasperini aveva fatto intuire le proprie scelte giàvigilia, confermate poi con l’undici titolare: Zapata-Muriel supportati da Mario Pasalic. Zanetti invece si è affidato al solito 4-3-1-2 con Baldanzi sulla trequarti e Grassi in cabina di regia. L’approccio delè stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Serie A, vittoria in rimonta per l’Atalanta contro l’Empoli - infoitsport : L’Atalanta torna al successo, Empoli battuto in rimonta 2 - vivereitalia : L'Atalanta rimonta l'Empoli e torna alla vittoria - infoitsport : L’Atalanta torna a vincere in rimonta contro l’Empoli! Hojlund decisivo - sportli26181512 : Atalanta, la carica di De Roon: 'Champions? Prima vinciamo le nostre': Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta… -

L'Atalanta torna a vincere, battuto Empoli in rimonta 2 - 1 In avvio di ripresa l'Atalanta prova subito a reagire e a ridosso dell'ora di gioco pareggia i conti grazie a De Roon, che di testa insacca l'1 - 1 sul primo palo dopo un cross di Ruggeri. Lo stesso ... Atalanta, De Roon: "Meglio così che vincere 8 - 0. Champions Se arriviamo lì..." Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato dopo il successo in rimonta contro l'Empoli: le sue dichiarazioni Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Empoli. LE PAROLE - "... L'Atalanta torna al successo, Empoli battuto in rimonta 2 - 1 Una fiammata di Hojlund a quattro minuti dal 90' regala all'Atalanta un successo che mancava in campionato da più di un mese. Beffato in rimonta l'Empoli 2 - 1 al Gewiss Stadium, dopo che De Roon era riuscito a pareggiare il gol di Ebuehi allo scadere del ... In avvio di ripresaprova subito a reagire e a ridosso dell'ora di gioco pareggia i conti grazie a De Roon, che di testa insacca'1 - 1 sul primo palo dopo un cross di Ruggeri. Lo stesso ...Marten De Roon, centrocampista dell', ha parlato dopo il successo incontro'Empoli: le sue dichiarazioni Marten De Roon, centrocampista dell', ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Empoli. LE PAROLE - "...Una fiammata di Hojlund a quattro minuti dal 90' regala all'un successo che mancava in campionato da più di un mese. Beffato in'Empoli 2 - 1 al Gewiss Stadium, dopo che De Roon era riuscito a pareggiare il gol di Ebuehi allo scadere del ... Atalanta-Empoli 2-1, la Dea vince in rimonta al Gewiss Stadium ... QUOTIDIANO NAZIONALE