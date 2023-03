L’appello per aprire subito i negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue (Di venerdì 17 marzo 2023) L’appello firmato da centotrenta personalità europee, che pubblichiamo oggi su Linkiesta, è tempestivo e opportuno. Chiede al Consiglio europeo di deliberare l’apertura dei negoziati di adesione con l’Ucraina entro la fine di giugno. Per potersi pronunciare il Consiglio europeo ha bisogno del parere della Commissione europea. Oggi questo parere è previsto per il prossimo autunno; esso tuttavia riguarda solo le sette precondizioni, stabilite al momento dell’approvazione da parte del Consiglio europeo, nel giugno 2022, dello status di Paese candidato dell’Ucraina. Non contempla tutte le altre questioni, che potrebbero rimanere in sospeso e che saranno oggetto degli stessi negoziati di adesione. Se, come ha dichiarato pochi giorni fa il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, «l’Ucraina ha ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 marzo 2023)firmato da centotrenta personalità europee, che pubblichiamo oggi su Linkiesta, è tempestivo e opportuno. Chiede al Consiglio europeo di deliberare l’apertura deidicon l’Ucraina entro la fine di giugno. Per potersi pronunciare il Consiglio europeo ha bisogno del parere della Commissione europea. Oggi questo parere è previsto per il prossimo autunno; esso tuttavia riguarda solo le sette precondizioni, stabilite al momento dell’approvazione da parte del Consiglio europeo, nel giugno 2022, dello status di Paese candidato. Non contempla tutte le altre questioni, che potrebbero rimanere in sospeso e che saranno oggetto degli stessidi. Se, come ha dichiarato pochi giorni fa il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, «l’Ucraina ha ...

