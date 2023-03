L’appello di Manfredi: “Non imbrattate Napoli per lo scudetto. E’ vandalismo” (Di venerdì 17 marzo 2023) Gaetano Manfredi lancia un appello ai cittadini partenopei: basta imbrattare Napoli di azzurro in vista della festa scudetto. Per il primo cittadini si tratta di un vero e proprio atto di vandalismo che va contrastato per salvaguardare monumenti e piazze. L’appello di Manfredi: “Basta imbrattare Napoli di azzurro. E’ vandalismo” L’invito del sindaco ai suoi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Gaetanolancia un appello ai cittadini partenopei: basta imbrattaredi azzurro in vista della festa. Per il primo cittadini si tratta di un vero e proprio atto diche va contrastato per salvaguardare monumenti e piazze.di: “Basta imbrattaredi azzurro. E’” L’invito del sindaco ai suoi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

