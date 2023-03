L’Antimafia indaga sulle origini dell’impero di Berlusconi (Di venerdì 17 marzo 2023) Da rampante imprenditore, a detentore di un impero economico che lo ha proiettato nell’Olimpo della finanza italiana. Si tinge di giallo l’origine dei soldi che hanno permesso a Silvio Berlusconi di diventare uno dei più importanti uomini d’affari d’Italia. Nel mirino dei pm di Firenze che indagano sulle stragi del 1993 i 70 miliardi di lire con cui partì Berlusconi tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 Dalla gigantesca mole di documenti al vaglio degli esperti della Procura di Firenze nell’ambito della maxi indagine sulle stragi di mafia del 1993, sono spuntati 70 miliardi di lire di cui non si riesce a capire la provenienza. Come scrive Repubblica sarebbero soldi che sono serviti al Cavaliere per lanciare le sue aziende tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. Movimenti di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Da rampante imprenditore, a detentore di un impero economico che lo ha proiettato nell’Olimpo della finanza italiana. Si tinge di giallo l’origine dei soldi che hanno permesso a Silviodi diventare uno dei più importanti uomini d’affari d’Italia. Nel mirino dei pm di Firenze chenostragi del 1993 i 70 miliardi di lire con cui partìtra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 Dalla gigantesca mole di documenti al vaglio degli esperti della Procura di Firenze nell’ambito della maxi indaginestragi di mafia del 1993, sono spuntati 70 miliardi di lire di cui non si riesce a capire la provenienza. Come scrive Repubblica sarebbero soldi che sono serviti al Cavaliere per lanciare le sue aziende tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. Movimenti di ...

